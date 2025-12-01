Napoli su Mainoo: primi contatti con lo United, Manna accelera

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 1 Dicembre 2025 · Aggiornato il 1 Dicembre 2025

Napoli, Mainoo diventa il primo obiettivo di gennaio

Il Napoli ha individuato in Kobbie Mainoo il profilo ideale per rinforzare la mediana nella finestra invernale. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha avviato le prime verifiche per capire margini e costi dell’operazione. L’interesse nasce dalle qualità tecniche del centrocampista inglese e dal potenziale valore di rivendita, un aspetto particolarmente apprezzato dalla dirigenza partenopea in vista di una strategia sostenibile sul mercato.

Lo United frena, ma il Napoli studia le formule

Il Manchester United non sembra intenzionato a privarsi di uno dei talenti più promettenti del proprio vivaio. Le resistenze del club inglese rappresentano la principale complicazione, soprattutto perché Mainoo resta un prospetto molto stimato dal tecnico Rúben Amorim.

Nonostante ciò, il Napoli valuta una proposta strutturata: prestito iniziale con obbligo di riscatto o formule basate sulle prestazioni del giocatore. L’obiettivo è convincere i Red Devils offrendo un pacchetto che possa tutelare entrambe le parti.

Per Mainoo, un trasferimento potrebbe trasformarsi in un’occasione concreta. Il minutaggio limitato all’Old Trafford e la concorrenza nel reparto potrebbero spingerlo ad accettare una destinazione in cui avrebbe spazio immediato e responsabilità maggiori.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la trattativa potrà entrare nel vivo o se le resistenze dello United resteranno un ostacolo insormontabile.

