Napoli su Mainoo, lo United fissa il prezzo: servono almeno 40 mln

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 19 Novembre 2025 · Aggiornato il 19 Novembre 2025

Il Napoli torna su Kobbie Mainoo

Il profilo di Kobbie Mainoo è riemerso con forza nelle strategie del Napoli per la sessione invernale. A riportarlo è Calciomercato.com, mentre TNT Sports aggiunge che il centrocampista ventenne avrebbe interrotto le trattative per il rinnovo con il Manchester United. Il motivo è semplice. Il giocatore vuole spazio, continuità e un ruolo da protagonista che oggi non riesce a trovare in Premier League.

La richiesta dello United e la concorrenza

Secondo Il Mattino, il nome di Mainoo è tornato sul tavolo dei dirigenti azzurri. L’operazione però non è priva di ostacoli. Lo United valuta il giocatore almeno 40 milioni, una cifra che peserebbe in modo consistente sul budget che Aurelio De Laurentiis ha previsto per gennaio. La concorrenza non manca e si profila una vera corsa al rialzo per il controllo del cartellino, con più club europei interessati al talento cresciuto a Manchester.

Il Napoli osserva e valuta

Il Napoli, alle prese con una stagione che richiede rinforzi mirati, sta valutando la fattibilità dell’investimento. Il reparto di centrocampo necessita di energie fresche e Mainoo, per dinamismo e prospettiva, rappresenta un profilo coerente con le esigenze della squadra. Resta però da capire se il club deciderà di impegnare una parte così rilevante del budget su un talento ancora in cerca di continuità.

La sensazione è che i prossimi giorni saranno decisivi. Il Napoli continua a monitorare Kobbie Mainoo, consapevole che il margine di manovra è stretto ma il potenziale del giocatore giustifica ogni riflessione.

