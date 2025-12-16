Napoli su Mainoo: Conte spinge, contatti col Manchester United

Napoli, nuovo asse con l’Inghilterra

Il Napoli guarda con crescente interesse a Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United, e si prepara ad avviare nuovi colloqui con l’entourage del giocatore. Il club azzurro starebbe valutando un prestito fino al termine della stagione 2025-26. Un’operazione seguita in prima persona da Antonio Conte, convinto che il profilo del classe 2005 si integri perfettamente in un sistema ad alta intensità.

Il contesto al Manchester United

La situazione di Mainoo allo United appare più complessa del previsto. Il minutaggio si è drasticamente ridotto nelle ultime settimane di Premier League, con appena 13 minuti contro il Wolverhampton e un utilizzo marginale anche contro il Crystal Palace. Il rapporto con Rúben Amorim sembra distante e, secondo il Daily Telegraph, attorno al giocatore si respira un clima di disagio.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Le motivazioni del giocatore

La priorità di Mainoo è chiara: giocare con continuità in vista della Coppa del Mondo 2026. Dopo aver già spinto per un prestito in estate, ora la richiesta è diventata più urgente. Il Napoli viene considerato una destinazione ideale per ritrovare fiducia e centralità tecnica.

Concorrenza e ostacoli

Non manca la concorrenza, con oltre dodici club interessati, molti dalla Premier League. Il Manchester United, però, resta diviso tra la tutela del proprio talento e le scelte tecniche di Amorim, che ha aperto al dialogo ma senza sbilanciarsi. Il Napoli c’è, Conte insiste e Mainoo aspetta una risposta che può cambiare il suo percorso.