Napoli su Mainoo, atteso il via libera dello United per gennaio
La strategia del Napoli
Il Napoli ha individuato in Kobbie Mainoo del Manchester United il profilo ideale per rinforzare la linea mediana già da gennaio. La società considera il giovane inglese una soluzione immediata e sostenibile, soprattutto alla luce dei recenti infortuni che hanno complicato le rotazioni di centrocampo.
La dirigenza azzurra valuta un prestito con diritto di riscatto. L’operazione viene ritenuta percorribile e, soprattutto, funzionale alle esigenze tecniche di questo momento.
La volontà del giocatore
Mainoo ha fatto sapere di essere aperto alla possibilità di un trasferimento temporaneo. Da tempo desidera continuità e il Napoli, secondo fonti inglesi, gli avrebbe garantito un minutaggio elevato.
Già in estate il giocatore aveva chiesto ai Red Devils la possibilità di lasciare Manchester per trovare spazio, richiesta che allora venne respinta.
La posizione del Manchester United
Il Manchester United mantiene una linea prudente. Il club non considera l’idea di una cessione definitiva e valuterebbe soltanto un prestito se ritenuto utile per la crescita del ragazzo.
Secondo The Athletic, diverse squadre hanno sondato il terreno, ma il Napoli appare quello più deciso e pronto a coprire integralmente lo stipendio del centrocampista.
I prossimi passi
La situazione dovrebbe sbloccarsi nel giro di due settimane. A quel punto il Napoli si aspetta un segnale definitivo dallo United, nella speranza di chiudere una trattativa che riporterebbe freschezza, dinamismo e qualità a centrocampo.
