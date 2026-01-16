Napoli su Lookman: piano pronto, ma servono cessioni immediate

Lookman al centro del mercato

LOOKMAN NAPOLI – Ademola Lookman è diventato uno dei nomi più caldi di questa sessione invernale. L’esterno offensivo dell’Atalanta sta confermando di essere decisivo nell’uno contro uno e letale negli ultimi metri. Caratteristiche che hanno attirato l’attenzione di club di primo piano come Atlético Madrid, Galatasaray e soprattutto Napoli, oggi la società più determinata a muoversi subito.

La strategia del Napoli

Il Napoli vuole evitare un’asta estiva e punta a chiudere l’operazione già a gennaio: il profilo di Lookman è ritenuto ideale per dare un impatto immediato alla squadra, non solo come investimento futuro ma come rinforzo pronto all’uso. La valutazione dell’Atalanta è chiara: circa 40 milioni di euro. La disponibilità del giocatore non è un problema, il vero nodo resta la sostenibilità economica dell’operazione.

Le cessioni per sbloccare l’affare

La dirigenza azzurra è vincolata a una regola precisa: spendere solo quanto incassato. Ecco perché il mercato in entrata è legato a quello in uscita. Lorenzo Lucca, valutato intorno ai 25 milioni, è uno dei principali indiziati a partire. Attenzione anche a Noa Lang, esterno olandese con mercato e una valutazione simile. Una sola cessione potrebbe non bastare, e il Napoli valuta una doppia uscita.

Concorrenza e tempi

L’Atlético Madrid osserva con interesse, mentre il Galatasaray resta sullo sfondo. Tutto dipenderà dalla velocità con cui il Napoli riuscirà a fare cassa. Se l’incastro riuscirà, l’assalto a Ademola Lookman scatterà senza attendere l’estate.