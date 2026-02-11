Napoli su Keita: sfida a Tottenham e Aston Villa

Il profilo nel mirino del Napoli

Il Napoli guarda al futuro e monitora con attenzione Mandela Keita, centrocampista classe 2002 oggi punto fermo del Parma. Il nome non è nuovo nei radar azzurri: il club partenopeo segue il belga dai tempi dell’Anversa, convinto che possa crescere ancora in un contesto di maggiore ambizione.

Arrivato in Emilia nell’agosto 2024, Keita ha un contratto fino a giugno 2029. Nella stagione in corso di Serie A ha già collezionato 23 presenze, confermandosi elemento affidabile davanti alla difesa. Fisico, ordine e capacità di recupero palla sono le sue qualità principali. Ha anche una presenza con il Belgio, segnale di un percorso internazionale appena avviato.

Concorrenza inglese e valutazione

La strada, però, è in salita. Dall’Inghilterra il pressing è concreto: Tottenham e Aston Villa lo seguono con attenzione. Secondo l’esperto di mercato Guglielmo Trupo, “mezza Premier League è interessata a Keita”, un’indicazione chiara sul valore percepito oltre Manica.

A luglio 2025 il Parma chiedeva circa 20 milioni di euro per lasciarlo partire. Oggi il suo valore di mercato, secondo Transfermarkt, è di 12 milioni. La distanza tra richiesta e valutazione resta un nodo centrale.

Il Napoli osserva, studia e valuta tempi e margini: la sensazione è che per arrivare a Keita servirà un’accelerazione decisa. E soprattutto la capacità di battere una concorrenza inglese sempre più agguerrita.