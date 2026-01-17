Napoli su Jhon Durán: Conte spinge per l’attaccante colombiano

Il Napoli ha deciso di accelerare sul mercato. L’obiettivo è rinforzare l’attacco con un profilo giovane, fisico e già pronto per il salto di qualità. Il nome in cima alla lista è quello di Jhon Durán, attaccante seguito con convinzione da Antonio Conte.

La visione di Antonio Conte

Dal suo arrivo, Antonio Conte ha tracciato una linea netta. Intensità, mentalità e fame competitiva. In questo quadro, Jhon Durán rappresenta un tassello coerente. L’allenatore ha chiesto un centravanti capace di attaccare la profondità, lavorare per la squadra e reggere l’urto della Serie A. Il Napoli si fida del suo giudizio e valuta l’operazione come un investimento mirato.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

La crescita di Jhon Durán

Classe 2003, Jhon Durán è attualmente in prestito al Fenerbahce. In Super Lig ha collezionato 18 presenze, con 5 gol e 3 assist. Numeri che raccontano una crescita costante, soprattutto nella lettura delle situazioni e nel contributo senza palla. Qualità che lo staff del Napoli considera centrali nel sistema di Conte, come evidenziato anche da Il Mattino.

Il nodo Al-Nassr

I diritti del giocatore appartengono all’Al-Nassr, che segue con attenzione la sua evoluzione. Il club saudita non ha fretta e punta a massimizzare l’operazione. Il Napoli studia formule sostenibili, senza forzare i conti ma con la volontà di chiudere prima dell’inserimento di altri club.

Un investimento strategico

Jhon Durán non è visto come una soluzione tampone. Per il Napoli è una scelta che guarda al presente e al futuro. Conte lo vuole subito. Il progetto passa anche da qui.