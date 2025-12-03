Napoli su Goretzka ma il Bayern frena: valutate due alternative
Il Napoli punta a rinforzare il centrocampo
In casa Napoli si ragiona sul mercato di gennaio. Gli infortuni di Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa spingono la dirigenza a cercare un profilo capace di incidere subito, così da garantire ad Antonio Conte nuove certezze in una fase delicata della stagione. La prima idea porta a Leon Goretzka, protagonista di un avvio di stagione solido con il Bayern Monaco.
La pista Goretzka e gli ostacoli del Bayern Monaco
Il club tedesco non sembra intenzionato a cedere il centrocampista nel mercato invernale. Allo stesso tempo, Goretzka non vuole forzare la mano, forte della centralità riconquistata e della fiducia dell’allenatore. La trattativa, almeno per gennaio, appare complessa. Il Napoli resta alla finestra e monitora ogni possibile spiraglio.
Frattesi e Atta le possibili alternative
La dirigenza partenopea valuta anche altre soluzioni. Una porta a Davide Frattesi, finora impiegato con continuità variabile da Cristian Chivu all’Inter. L’altra riguarda Arthur Atta dell’Udinese, che però vorrebbe trattenerlo almeno fino al termine della stagione.
Il Napoli mantiene alta l’attenzione, consapevole che il mercato di gennaio potrebbe offrire chance improvvise da cogliere con tempestività.
