Napoli su Fortini, ma tutto dipende dalle uscite di gennaio

Il Napoli guarda al futuro e inserisce nel proprio radar Niccolò Fortini, esterno classe 2006 della Fiorentina che si è messo in evidenza in questa prima parte di Serie A. Un profilo giovane, dinamico e già affidabile, capace di attirare attenzioni importanti nonostante l’età.

Il contesto economico del Napoli

L’interesse degli azzurri va letto dentro i vincoli di mercato fissati nelle scorse settimane. I campioni d’Italia potranno intervenire soltanto a saldo zero durante la sessione invernale. Tradotto, ogni possibile entrata è subordinata a una cessione. In questo scenario, Giovanni Manna valuta con attenzione tempi e modalità, consapevole che senza uscite difficilmente potrà aprire un tavolo concreto con la Fiorentina.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Fortini, profilo che convince

Niccolò Fortini ha sfruttato al meglio le occasioni ricevute in Serie A, mostrando personalità, corsa e una maturità superiore alla media dei pari età. La Fiorentina lo considera un patrimonio tecnico importante e non ha fretta di privarsene, soprattutto a stagione in corso.

La concorrenza della Roma

Sullo sfondo resta vigile la Roma, che segue Fortini con grande attenzione. Il club giallorosso ha un vantaggio non trascurabile: la possibilità di muoversi senza vincoli di saldo e di presentare un’offerta a titolo definitivo già a gennaio. Un dettaglio che può fare la differenza.

Scenario rimandato a giugno

Se il Napoli non dovesse sbloccare uscite immediate, il discorso potrebbe slittare all’estate. Giugno, in questo senso, rappresenta una finestra più realistica per impostare un’operazione che resta, comunque, da monitorare con attenzione.