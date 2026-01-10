Napoli su Ferguson: nuovi contatti, ora la palla passa alla Roma

Napoli al lavoro sull’attacco

Il Napoli di Antonio Conte continua a muoversi con attenzione sul mercato offensivo. Con Romelu Lukaku sempre più vicino al pieno rientro e Rasmus Hojlund ormai considerato una certezza nel progetto tecnico, il club azzurro riflette sul futuro di Lorenzo Lucca, profilo che potrebbe lasciare spazio a nuove soluzioni.

Ecco il punto. In caso di uscita dell’ex Udinese, la dirigenza partenopea è pronta a intervenire, guardando con interesse in casa Roma.

Ferguson nel mirino: nuovi contatti

Il nome seguito con maggiore attenzione è quello di Evan Ferguson, attaccante classe 2004 attualmente in prestito alla Roma ma di proprietà del Brighton: nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti tra il Napoli e l’entourage del giocatore, segnale di un interesse concreto e mai realmente sopito.

Il profilo di Ferguson piace per età, margini di crescita e caratteristiche fisiche, ma la sua avventura in giallorosso non ha rispettato le attese.

La posizione della Roma e il nodo Gasperini

Alla Roma, Gian Piero Gasperini non è rimasto convinto dal rendimento dell’irlandese, evidenziando più volte alcuni limiti tecnici e una difficoltà di adattamento al sistema di gioco. Per questo motivo, il club capitolino sta valutando la possibilità di interrompere anticipatamente il prestito con il Brighton.

Una decisione che potrebbe aprire definitivamente la strada al Napoli, pronto a inserirsi con tempismo se si creassero le condizioni giuste.

Scenari aperti e tempi decisivi

Molto dipenderà dalle mosse della Roma e dalle valutazioni del Brighton. Il Napoli osserva, dialoga e resta in attesa: Ferguson è un’opportunità, ma solo se il quadro si chiarirà nelle prossime settimane.