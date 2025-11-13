 Salta al contenuto

Napoli su Federico Chiesa: prestito dal Liverpool per rilanciarlo

Cristiano Abbruzzese
Federico Chiesa

Napoli, obiettivo Federico Chiesa per gennaio

Il Napoli si muove per rinforzare il reparto offensivo e ha messo nel mirino Federico Chiesa, attualmente al Liverpool. L’attaccante italiano, ai margini con Arne Slot, valuta l’addio per tornare a giocare con continuità in vista del Mondiale 2026.

Secondo quanto filtra dall’ambiente partenopeo, Antonio Conte avrebbe chiesto un’ala di spessore e il club di Aurelio De Laurentiis – che ha stanziato un budget di circa 50 milioni per il mercato invernale – ha individuato in Chiesa il profilo ideale. L’operazione si baserebbe su un prestito secco senza obbligo di riscatto.

Liverpool pronto a cedere: il punto sulla trattativa

Al Liverpool, Federico Chiesa non è mai riuscito a imporsi del tutto. In questa stagione ha collezionato solo 344 minuti in dodici partite, con due gol e tre assist. Il poco spazio ha spinto il giocatore a considerare un ritorno in Serie A, dove potrebbe ritrovare ritmo e fiducia.

Il club inglese, da parte sua, non esclude la cessione temporanea per alleggerire il monte ingaggi e permettere al giocatore di valorizzarsi.

Chiesa cerca il rilancio in Serie A

Per Chiesa, il trasferimento al Napoli rappresenterebbe un’occasione per rilanciarsi in un ambiente competitivo e ambizioso. Conte lo considera il rinforzo ideale per potenziare l’attacco in vista della corsa scudetto e della Champions League.

L’affare resta complesso, ma il dialogo tra le parti è avviato. Il Napoli sogna un colpo da protagonista, e Chiesa un ritorno da titolare nel calcio italiano.

