Napoli su Carrascal: offerta da 20 milioni, il Flamengo fa muro
Il nome nuovo per la trequarti del Napoli
Il Napoli guarda in Sudamerica per rinforzare il reparto offensivo in vista della sessione invernale: secondo quanto riportato da Ekrem Konur, il club azzurro sarebbe pronto a presentare un’offerta da 20 milioni di euro al Flamengo per Jorge Carrascal, profilo individuato come possibile soluzione sugli esterni per aumentare qualità e imprevedibilità.
La concorrenza dell’Olympique de Marseille
Sul colombiano non c’è solo il Napoli. Negli ultimi giorni si è mosso con decisione anche l’Olympique de Marseille, anch’esso alla ricerca di un’ala capace di incidere nell’uno contro uno. La valutazione tecnica del giocatore è condivisa, ma al momento nessuno dei due club ha trovato l’apertura decisiva del Flamengo.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
La posizione del Flamengo
Il club brasiliano non ha intenzione di privarsi di Jorge Carrascal a metà stagione. La dirigenza considera il giocatore centrale nel progetto e ha fissato una soglia chiara: per aprire una trattativa servono almeno 30 milioni di euro. Una cifra superiore rispetto all’investimento iniziale, pari a circa 12 milioni, effettuato per strapparlo alla concorrenza.
Contratto lungo e margini ridotti
Un altro elemento che rafforza la posizione del Flamengo è il contratto di Carrascal, valido fino al 2029. Un vincolo lungo che consente al club di non avere fretta e di respingere assalti non ritenuti congrui.
Scenario aperto per gennaio
Il Napoli resta alla finestra. L’interesse è concreto, ma l’operazione appare complessa. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e da eventuali rilanci. Il dossier Carrascal è aperto, ma al momento il Flamengo detta le condizioni.