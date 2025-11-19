 Salta al contenuto

Napoli su Atta, il centrocampista resta focalizzato sull’Udinese

Cristiano Abbruzzese
Arthur Atta

Arthur Atta nella lista di Manna

Il Napoli continua a valutare profili per rinforzare il centrocampo e il nome di Arthur Atta ha conquistato l’attenzione del direttore sportivo Giovanni Manna. Il giocatore dell’Udinese rappresenta un’opzione interessante per età, potenziale e caratteristiche tecniche. Le indiscrezioni lo inseriscono tra i candidati per un investimento programmato dal club partenopeo in vista della prossima finestra di mercato.

La posizione del giocatore

Interpellato sul possibile interesse del Napoli, Atta ha scelto la via della chiarezza. Non sa se l’attenzione dei partenopei sia concreta e preferisce non farsi distrarre. Ciò che significa davvero è che la sua priorità resta il campo. Il centrocampista ha spiegato di lavorare ogni giorno per aiutare l’Udinese a raggiungere la parte sinistra della classifica, obiettivo che considera alla portata. La Serie A, per lui, è il contesto ideale per crescere e consolidarsi.

Un profilo in crescita

Il percorso di Atta è quello di un calciatore che vuole progredire senza bruciare le tappe. Si sente nel posto giusto e non pensa al futuro remoto. Il Napoli osserva e valuta, consapevole che il potenziale del centrocampista possa adattarsi alle esigenze della rosa. La stagione attuale offrirà ulteriori indizi, ma al momento l’orizzonte di Atta resta saldamente legato all’Udinese, dove sta dimostrando maturità e continuità.

