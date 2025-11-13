Napoli su Arthur Atta: duello con Inter, Milan e Juventus
Arthur Atta, il nuovo gioiello dell’Udinese
Tra le sorprese più luminose di questa Serie A c’è Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese che sta attirando l’attenzione dei principali club italiani ed europei. La sua crescita costante, la maturità tattica e l’impatto fisico lo hanno reso uno dei profili più seguiti della stagione.
Il Napoli si muove per sostituire Anguissa
Il Napoli è in prima fila per assicurarsi Atta, individuato come il sostituto ideale di Frank Anguissa, attualmente indisponibile per un lungo periodo. La dirigenza partenopea, su indicazione di Antonio Conte, ha intensificato i contatti con l’Udinese, che però non ha intenzione di svendere il suo gioiello.
Le big d’Italia e d’Europa alla finestra
L’interesse non arriva solo dal Napoli: anche Inter, Milan e Juventus monitorano con attenzione l’evoluzione di Atta, mentre in Europa si sono già mossi club come Barcellona e Manchester City. Il presidente Gino Pozzo e il direttore sportivo Gianluca Nani stanno ricevendo continue chiamate per sondare la disponibilità del giocatore.
Udinese decisa a resistere fino a giugno
L’Udinese vorrebbe trattenere Arthur Atta almeno fino a fine stagione per continuare la sua crescita sotto la guida di Kosta Runjaic, ma la pressione dei grandi club potrebbe diventare presto irresistibile.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League