Napoli su Arthur Atta: duello con Inter, Milan e Juventus

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Novembre 2025

Arthur Atta, il nuovo gioiello dell’Udinese

Tra le sorprese più luminose di questa Serie A c’è Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese che sta attirando l’attenzione dei principali club italiani ed europei. La sua crescita costante, la maturità tattica e l’impatto fisico lo hanno reso uno dei profili più seguiti della stagione.

Il Napoli si muove per sostituire Anguissa

Il Napoli è in prima fila per assicurarsi Atta, individuato come il sostituto ideale di Frank Anguissa, attualmente indisponibile per un lungo periodo. La dirigenza partenopea, su indicazione di Antonio Conte, ha intensificato i contatti con l’Udinese, che però non ha intenzione di svendere il suo gioiello.

Le big d’Italia e d’Europa alla finestra

L’interesse non arriva solo dal Napoli: anche Inter, Milan e Juventus monitorano con attenzione l’evoluzione di Atta, mentre in Europa si sono già mossi club come Barcellona e Manchester City. Il presidente Gino Pozzo e il direttore sportivo Gianluca Nani stanno ricevendo continue chiamate per sondare la disponibilità del giocatore.

Udinese decisa a resistere fino a giugno

L’Udinese vorrebbe trattenere Arthur Atta almeno fino a fine stagione per continuare la sua crescita sotto la guida di Kosta Runjaic, ma la pressione dei grandi club potrebbe diventare presto irresistibile.

