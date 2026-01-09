Napoli su Allan: offerta da 30 milioni, ma il Palmeiras fa muro

Il Napoli tenta l’affondo sul talento del Palmeiras

Il Napoli prova a muovere il mercato sudamericano con decisione: secondo ESPN, il club azzurro ha presentato un’offerta da 30 milioni di euro per Allan, centrocampista offensivo classe 2004 del Palmeiras. Un segnale chiaro, che conferma l’interesse concreto per uno dei profili più promettenti del calcio brasiliano. La risposta, però, non lascia spazio a interpretazioni: il Palmeiras non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore.

La posizione ferma del Palmeiras

La presidente Leila Pereira e il consiglio di amministrazione del Palmeiras hanno ribadito una linea netta. Dopo la qualificazione alla finale di CONMEBOL Libertadores, l’allenatore Abel Ferreira aveva chiesto esplicitamente di non negoziare Allan, ritenuto centrale nel progetto tecnico. Una richiesta accolta dal club, che già a novembre 2025 aveva rifiutato una proposta da 20 milioni dello Zenit.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Numeri, contratto e clausola

Promosso stabilmente in prima squadra da gennaio 2025, Allan ha collezionato 54 presenze complessive, con 3 gol e 6 assist. Il contratto è lungo, in scadenza a fine 2029, e rafforza la posizione del Palmeiras. Nonostante Transfermarkt valuti il giocatore 10 milioni di euro, in Brasile circola una cifra ben diversa: una clausola rescissoria da 100 milioni valida per i club stranieri.

Napoli e Zenit alla finestra

Sia Napoli sia Zenit hanno avviato contatti preliminari, ma la sensazione è chiara. Per strappare Allan al Palmeiras servirà molto più di un’offerta importante. Servirà convincere un club che, oggi, non vuole nemmeno sedersi al tavolo delle trattative.