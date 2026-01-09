Napoli, Sterling torna in orbita: uscite decisive per l’attacco

Napoli, mercato in movimento

Il Napoli lavora su più tavoli. La strategia è chiara e passa dalle uscite, necessarie per sbloccare nuovi innesti. La dirigenza azzurra monitora con attenzione il reparto offensivo, dove torna d’attualità un nome già discusso in estate: Raheem Sterling.

Le cessioni come chiave

Il primo nodo riguarda Lorenzo Lucca. Arrivato dall’Udinese per 35 milioni, l’attaccante non è considerato incedibile. Il Benfica di José Mourinho ha manifestato interesse, ma resta distanza su formula e valutazione. Un’eventuale partenza libererebbe risorse importanti per intervenire davanti.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

In uscita anche Luca Marianucci. Il difensore, reduce dall’assist per il 2-2 firmato Giovanni Di Lorenzo contro l’Hellas Verona, è seguito da Cremonese e Torino. La sensazione è che la situazione possa sbloccarsi a breve.

Sterling, occasione da valutare

Sul fronte entrate, il Napoli resta vigile su Artem Dovbyk, frenato però da un nuovo problema muscolare. In casa Roma si valuta Evan Ferguson, ma sullo sfondo prende quota la pista Sterling. L’esterno inglese è fuori dai piani del Chelsea, con un contratto in scadenza nel 2027.

Il profilo convince per esperienza internazionale e capacità di incidere negli ultimi metri. L’ostacolo resta l’ingaggio, ma in un mercato fatto di incastri e opportunità, il nome di Raheem Sterling può tornare caldo. Ecco il punto: prima vendere, poi colpire. Il Napoli prepara la mossa.