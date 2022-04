NAPOLI LUIS ALBERTO PETAGNA – Il giocatore della Lazio che forse più di tutti ha avuto difficoltà ad adattarsi ai nuovi meccanismi di Maurizio Sarri è sicuramente Luis Alberto. Lo spagnolo è diventato una sorta di equivoco tattico sotto la guida del tecnico toscano. Per questo la Lazio potrebbe pensare di cedere il giocatore che a Settembre compirà 30 anni.

NAPOLI, SPUNTA L’IDEA LUIS ALBERTO: SI PENSA ALLO SCAMBIO CON PETAGNA

Nonostante Luis Alberto abbia sempre espresso il desiderio di tornare un giorno in Spagna, il suo futuro, in caso di addio ai biancocelesti, potrebbe essere ancora in Italia. Come riporta “Repubblica“, il fantasista piace molto al Napoli.

Luis Alberto è legato contrattualmente alla Lazio fino al 2025, e Lotito ne fa una valutazione di circa 30 milioni di euro. Per abbassare le pretese del numero uno biancoceleste, il Napoli starebbe pensando di inserire nella trattativa il cartellino di Andrea Petagna. L’attaccante non ha praticamente mai trovato spazio in questa stagione, e la sua situazione andrebbe incontro alle esigenze della Lazio, da tempo alla ricerca di una valida alternativa a Immobile.

