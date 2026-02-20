Antonio Conte potrebbe riabbracciare a breve Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga è fermo ai box dallo scorso 25 ottobre quando nell’occasione del rigore trasformato contro l’Inter ha rimediato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Da quel momento in poi, è iniziato un lungo percorso riabilitativo che ha portato l’ex City ad andare in Belgio, nella stessa clinica che ha assistito Romelu Lukaku quando si è infortunato lo scorso agosto.

NAPOLI, DE BRUYNE VEDE LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL: RIENTRO FISSATO CONTRO IL LECCE

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, De Bruyne è atteso in Italia per concludere l’iter riabilitativo tramite le strutture azzurre. Servirà più di qualche giorno ad Antonio Conte per valutare il classe ’91 in gruppo e decidere quando farlo tornare almeno tra i convocati per un match ufficiale. Qualora il recupero proceda senza problemi, la data da segnare sul calendario per rivedere De Bruyne in panchina è il prossimo 15 marzo in occasione di Napoli-Lecce oppure il 22 dello stessi mese, quando i partenopei andranno in trasferta a Cagliari.

Oltre a “Napoli, spunta la data del rientro per De Bruyne? I dettagli” leggi anche: