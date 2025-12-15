Napoli, sprint per Fatawu: 25 milioni per l’esterno del Leicester

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Dicembre 2025

Il Napoli accelera sul mercato invernale

Il Napoli ha scelto di muoversi senza esitazioni nella sessione invernale di calciomercato. La dirigenza ha individuato in Abdul Fatawu il profilo ideale per dare nuova linfa a un reparto offensivo che ha mostrato limiti evidenti nella prima parte di stagione. L’esterno del Leicester City, attualmente impegnato in Championship, è considerato un rinforzo immediato, capace di incidere fin dal primo impatto con la Serie A.

Perché Fatawu è il profilo giusto

Le prestazioni di Abdul Fatawu hanno convinto gli osservatori del Napoli. In 21 presenze stagionali con il Leicester City, il nazionale ghanese ha messo insieme 4 gol e 6 assist, numeri che raccontano continuità e capacità di essere decisivo. Velocità, uno contro uno e qualità sulle due fasce sono le caratteristiche che mancano oggi alla manovra azzurra e che rendono il suo nome prioritario nella lista del club.

La richiesta del Leicester e la strategia azzurra

Il Leicester City ha fissato il prezzo a 25 milioni di euro. Una valutazione che, a Napoli, viene considerata sostenibile e coerente con il valore e il potenziale del giocatore. L’idea è chiudere rapidamente, evitando aste e anticipando eventuali concorrenti. Per il club inglese, guidato nel progetto tecnico da Martí Cifuentes, la cessione garantirebbe risorse utili a riequilibrare la rosa.

Un messaggio chiaro al campionato

L’operazione Fatawu va oltre il singolo acquisto. Il Napoli vuole colmare le lacune emerse, rilanciarsi nella seconda parte della stagione e ribadire la propria ambizione. Investire ora significa credere nel progetto e riportare incisività sulle corsie. Il mercato invernale azzurro è appena iniziato, ma il segnale è già forte.