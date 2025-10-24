Napoli, Spinazzola mette in guardia il gruppo: “Manca cattiveria…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 24 Ottobre 2025 · Aggiornato il 24 Ottobre 2025

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha rilasciato un’intervista nel corso della quale ha parlato di un problema degli azzurri

SPINAZZOLA NAPOLI – Se, notoriamente, “un indizio è un indizio; due indizi sono una coincidenza e tre indizi costituiscono una prova”, il Napoli di Antonio Conte si giocherà, nel corso della fondamentale contro l’Inter di domani, una fetta importante della propria stagione. Dopo la sconfitta di misura di Torino e la debacle di Eindhoven, che hanno sollevato qualche dubbio circa l’unione all’interno dello stesso spogliatoio e la fiducia nei confronti delle scelte del tecnico di qualche calciatore – Noa Lang su tutti, dopo l’episodio di De Bruyne contro il Milan – la squadra è chiamata a una reazione contro la lanciatissima formazione di Chivu. Un banco di prova fondamentale per testare la capacità del gruppo di saper reagire alle difficoltà di quest’avvio di stagione. Uno dei leader dello spogliatoio azzurro, Leonardo Spinazzola, ha espresso il proprio pensiero e evidenziato quanto alcune lacune possano riguardare un aspetto di concentrazione nel corso dei match.

Ecco un estratto delle dichiarazioni dell’esterno ai microfoni di Radio CRC: “Abbiamo preso dei gol davvero evitabili. L’anno scorso, probabilmente, non sarebbe successo. Dobbiamo ritrovare quella fame e quella voglia che ci hanno contraddistinto nel corso del recente passato. Mancanza di concentrazione, di percezione del pericolo: questi elementi stanno un po’ condizionando i nostri risultati e non credo sia una questione legata solamente al calcio espresso. Sono fondamentali allo stesso modo”.

“Ripartiamo dalle cose positive per tornare alla vittoria”: Spinazzola suona la carica al Napoli, ma ammonisce sull’atteggiamento

“In Champions League, ad esempio, stiamo raccogliendo poco: i risultati si raggiungono restando uniti. Dobbiamo ripartire dalle cose positive, che sono tante. Contro il City abbiamo restitito 70 minuti in inferiorità numerica senza subire reti. Anche questo fa riferimento alla concentrazione ed è un aspetto che dovrà essere mostrato in ogni partita”, ha ammonito Spinazzola.