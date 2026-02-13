Napoli, sospiro McTominay: fiducia per la Roma

Gestione prudente a Castel Volturno

Il Napoli monitora con attenzione le condizioni di Scott McTominay, assente nell’allenamento congiunto contro l’Ischia Calcio. Nessun allarme, ma una scelta ponderata. Il centrocampista scozzese sta seguendo un programma personalizzato per smaltire l’infiammazione al tendine del gluteo, fastidio che si era ripresentato nelle ultime settimane.

Lo staff medico ha optato per una settimana completa di riposo, evitando rischi inutili. Una decisione già presa in occasione della sfida contro il Como, quando McTominay era stato preservato proprio in funzione del prossimo impegno di campionato.

Obiettivo Roma

La gara contro la Roma, snodo cruciale della stagione in Serie A, è l’appuntamento cerchiato in rosso. Dallo spogliatoio filtra ottimismo: le sensazioni sono positive e il recupero procede secondo programma.

L’apporto di McTominay è diventato centrale negli equilibri del Napoli. La sua fisicità, la capacità di inserimento e la presenza nelle due fasi hanno garantito solidità e soluzioni offensive. Per questo motivo il club preferisce attendere qualche giorno in più piuttosto che forzare i tempi.

Nei prossimi allenamenti si valuterà l’eventuale reintegro graduale in gruppo. La linea è chiara: prudenza oggi per avere il giocatore al meglio domani. Contro la Roma servirà intensità e personalità. Il Napoli spera di ritrovare uno dei suoi uomini chiave.