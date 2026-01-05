Napoli, sospiro di sollievo per Neres: ora corsa verso l’Inter

Infortunio Neres, la diagnosi rassicura il Napoli

Il Napoli può tirare un respiro di sollievo dopo gli esami effettuati da David Neres al Pineta Grande Hospital. L’esterno brasiliano, uscito dolorante nel corso della sfida contro la Lazio, ha riportato soltanto un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Nessuna lesione, nessun lungo stop. Una notizia pesante, soprattutto alla luce di un calendario che non concede margini di errore.

Salta il Verona, ma l’obiettivo è l’Inter

Lo staff medico azzurro ha già avviato l’iter riabilitativo, consapevole che i tempi restano stretti. Neres non sarà a disposizione per il turno infrasettimanale contro il Verona, ma l’obiettivo è chiaro e condiviso: provare a rientrare per il big match di domenica contro l’Inter. Anche una presenza in panchina sarebbe considerata preziosa in una gara che pesa sull’equilibrio del campionato di Serie A.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Una corsa contro il tempo per Conte

Un trauma distorsivo richiede prudenza, ma l’assenza di lesioni consente al Napoli di lavorare con fiducia. La gestione sarà quotidiana, senza forzature inutili, ma con la consapevolezza che Neres rappresenta una risorsa chiave per ampiezza, strappi e imprevedibilità. Antonio Conte attende segnali positivi giorno dopo giorno, sapendo che il recupero del brasiliano potrebbe fare la differenza in uno snodo cruciale della stagione.

La sensazione, ora, è che il peggio sia stato evitato. E nel momento decisivo, per il Napoli, non è dettaglio da poco.