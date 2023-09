Napoli, si tratta il rinnovo di Kvaratskhelia – Continua a tenere banco, in casa Napoli, la questione relativa al rinnovo del gioiello della squadra Kvicha Kvaratskhelia. Stando a quanto raccolto da “Il Corriere Dello Sport“, infatti, il procuratore del georgiano Mamuka Jugeli, era presenta al Maradona in occasione della sfida contro la Lazio di Sabato sera. La trattativa, almeno per ora, non ha subito grandi scossoni e le parti sarebbero ancora al lavoro per trovare la quadra definitiva.

Napoli, si tratta il rinnovo di Kvaratskhelia – Kvara ha il contratto in scadenza nel 2027 e il suo ingaggio, attualmente, si aggira attorno a 1.4 milioni a stagione ma l’entoruage del giocatore starebbe lavorando alacremente ad un notevole adeguamento. Il suo agente, infatti, avrebbe chiesto ad Aurelio De Laurentiis di alzarlo fino a 5 milioni netti a stagione più uno di bonus. Lo scorso weekend le parti non si sono parlate o almeno non c’è stato il contatto tanto atteso tra Mamuka e De Laurentiis ma la trattativa è destinata a decollare notevolmente nel corso dei prossimi giorni.

