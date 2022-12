Napoli, si intensificano i contatti con Adama Traorè – Si sarebbero intensificati nettamente i contatti tra il Napoli ed Adama Traorè, giocatore classe 1996 del Wolverhampton che tanto piace alla dirigenza partenopea. Stando a quanto riportato da “Alfredo Pedullà“, infatti, il rinnovo con i “Wolves” sembra molto lontano e la sua volontà, al momento, sarebbe quella di iniziare una nuova avventura lontano dalla Premier League.

Napoli, si intensificano i contatti con Adama Traorè – Per il momento, naturalmente, non vi sono ancora accordi nè tantomeno firme ma la situazione sopracitata ha catturato l’interesse del Napoli che, ormai da tempo, ha iniziato a fiutare il grandissimo colpo a parametro zero. Qualsiasi discorso, comunque, sarà legato al futuro di giocatori come Politano e Lozano che, qualora dovessero scegliere di cominciare nuove esperienza lontano dalla Campania, libererebbero un posto in rosa che il velocissimo centrocampista spagnolo potrebbe andare ad occupare.

