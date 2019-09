Napoli, si ferma Maksimovic: out contro il Genk

NAPOLI MAKSIMOVIC – Brutte notizie in casa Napoli, in particolare in vista della sfida che vedrà affrontare i belgi del Genk in Champions League.

Il tecnico azzurro Carlo Ancelotti non potrà infatti contare sull’impiego di Nikola Maksimovic; difensore centrale serbo e ieri schierato titolare al posto dello squalificato Koulibaly, espulso nel turno infrasettimanale contro il Cagliari.

Il giocatore aveva dovuto abbandonare il terreno di gioco nella sfida di un giorno fa contro il Brescia, e rientrerà tra più di una settimana.

Questo il comunicato ufficiale del club azzurro: “Nicola Maksimovic, che è uscito durante la partita contro il Brescia, si è sottoposto a ulteriori esami che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro. Le sue condizioni verranno valutate tra 10 giorni“.

NAPOLI MAKSIMOVIC – Il difensore ha iniziato la sua quarta stagione nel club di De Laurentiis, che nell’estate 2016 lo aveva acquistato a titolo definitivo dal Torino.

Tuttavia, la sua esperienza in Campania, anche a causa di diversi infortuni, non è stata particolarmente fortunata.

Oltre a lui, anche Kostas Manolas ha evidenziato un affaticamento muscolare, ma il difensore greco è regolarmente convocato. Dopo la grande vittoria sul Liverpool col risultato di 2-0, i partenopei cercano conferme nella coppa dalle grandi orecchie.