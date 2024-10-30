Napoli, si avvicina il rinnovo di Meret
NAPOLI RINNOVO MERET – Oltre alla netta vittoria in casa del Milan, c’è una ulteriore ottima notizia per il Napoli, questa volta in chiave calciomercato.
Secondo quanto riferisce Sky Sport infatti, in occasione della trasferta meneghina di ieri ci sarebbe stato un meeting tra la dirigenza partenopea e gli agenti di Alex Meret in merito al rinnovo dell’estremo difensore, in Campania dal 2018.
NAPOLI RINNOVO MERET – Le parti sarebbero ora più vicine. Così scrive Gianluca Di Marzio: “Il Napoli ha presentato una nuova offerta per un rinnovo fino al 2027 o 2028: le parti sono più vicine ma non c’è ancora la chiusura. Tra le due parti c’è fiducia ma c’è ancora un gap da colmare“.
Con la maglia del Napoli, Meret ha vinto la Coppa Italia nel 2020 nonché lo storico scudetto con Luciano Spalletti a maggio 2023.
