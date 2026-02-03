Napoli, si avvicina il rientro di De Bruyne: l’aggiornamento

Un raggio di luce nel reparto infortuni del Napoli. L’attesa per il rientro di Kevin De Bruyne sta per entrare nella sua fase decisiva. Il centrocampista belga, fermo da fine ottobre dopo la grave lesione al bicipite femorale subita contro l’Inter, tornerà in Italia tra meno di tre settimane.

La riabilitazione in Belgio sta per concludersi

De Bruyne ha svolto finora la prima parte del suo recupero in patria, sotto la supervisione di specialisti fidati. Il lavoro si è concentrato sulla guarigione completa della lesione e sui primi step atletici. Il prossimo trasferimento a Napoli segnerà il passaggio alla fase più intensa e specifica della riabilitazione.

Obiettivo marzo, ma con le dovute cautele

Una volta rientrato nel centro sportivo di Castel Volturno, il giocatore completerà il suo percorso di riatletizzazione, seguendo un protocollo simile a quello del connazionale Romelu Lukaku. L’obiettivo del club e dello stesso De Bruyne è il ritorno in campo per l’inizio di marzo. Tuttavia, come sempre in questi casi, la data dipenderà interamente dalla risposta fisica del calciatore all’aumento progressivo dei carichi di lavoro.

Per il tecnico Antonio Conte, il rientro del regista belga sarebbe un moltiplicatore di qualità assoluto per la squadra in un finale di stagione ricco di obiettivi. La prudenza, però, rimane la parola d’ordine: la priorità è avere un De Bruyne al 100%, senza correre rischi inutili.