Napoli, serata nera per Buongiorno: errori a Genova. Esce in lacrime

Napoli travolto dagli errori individuali

La trasferta del Napoli sul campo del Genoa si trasforma in una prova dolorosa, soprattutto per Alessandro Buongiorno. Arrivato nell’estate 2024 come uno dei difensori italiani più promettenti, l’ex Torino vive una delle serate più difficili della sua carriera, risultando decisivo in negativo su entrambe le reti della squadra di Daniele De Rossi.

Il rigore lampo e lo svarione fatale

Bastano pochi secondi per indirizzare il match. Un retropassaggio corto e avventato di Buongiorno libera Vitinha, costringendo Alex Meret al fallo da rigore, poi trasformato da Ruslan Malinovskyi. Un segnale chiaro di un impatto sbagliato sulla partita. La ripresa peggiora il quadro: controllo difettoso a centrocampo, palla persa e via libera per Lorenzo Colombo, che firma il 2-2. Antonio Conte decide subito per la sostituzione, inserendo Sam Beukema.

Il peso emotivo e le parole di Conte

In panchina, Conte e Gabriele Oriali abbracciano un Buongiorno visibilmente scosso. Un gesto che racconta il lato umano del calcio e un momento di fragilità che va oltre l’errore tecnico.

Una stagione da ricostruire

Tra acciacchi fisici e continuità mai trovata, il rendimento del difensore resta altalenante. La serata di Genova è l’ultimo campanello d’allarme. Per Buongiorno e per il Napoli, il punto vero è uno: ripartire, con lucidità e fiducia, per evitare che una notte storta diventi un problema strutturale in Serie A.