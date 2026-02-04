 Salta al contenuto
Calcio Europeo Napoli Calcio News 24/7

Napoli, senti Lang: “Non ho avuto feeling con Conte, inoltre…”

Raffaele Campo
2 min

NAPOLI LANG CONTE – In occasione di una intervista rilasciata a ESPN, Noa Lang è tornato sul suo addio Napoli, avvenuto lo scorso mese. L’ala olandese è ora al Galatasaray.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Qui le sue dichiarazioni: “Il mio trasferimento al Galatasaray parla da sé, credo. Come posso dirlo in modo normale? Non ho avuto feeling con l’allenatore, lasciamo perdere. So che in Olanda spesso pensate che sia colpa mia, ma un giorno si saprà tutto. Per ora ho molto rispetto per il club con cui sono sotto contratto. Ho un buon rapporto con quasi tutti nel club. Questo comportamento politico non mi si addice“.

NAPOLI LANG CONTE – Prosegue: “Il Galatasaray? Onestamente, ci è voluto un po’. Il club parla da solo. Ma non sono uno che vuole andarsene dopo soli sei mesi. Al Napoli nove persone su dieci non volevano che me ne andassi. Ero ben inserito nel gruppo, mi allenavo bene ogni giorno e quando riuscivo a giocare la gente parlava male di me. Ma io non ero affatto d’accordo“.

Poi: “Per quanto riguarda lo stile di gioco, me la cavavo bene. Almeno credo. Bisogna essere trattati in modo equo e io non penso accadesse affatto. Inizialmente volevo
combattere, pensavo di restare. Ma in estate ci sono i Mondiali. Quindi questa decisione è stata presa principalmente per questo“.

 

leggi anche:

  1. Wesley incanta a Roma: City, Newcastle e Tottenham osservano
  2. Roma-Sassuolo, Gasperini: “Proprietà qui presente un gran segnale ma non parliamo di mercato, sapete tutto. Questa estate…”
  3. Brescianini dall’Atalanta alla Fiorentina è ufficiale: “Vanoli carico, non vedo l’ora di mettermi in gioco”
  4. Bove riparte dall’Inghilterra: firma vicina col Watford
  5. Nottingham Forest su Taremi: l’ex Inter tra le opzioni per l’attacco
  6. Como, Fàbregas: “Bologna? Grande test; mi piace la squadra e Italiano, da analizzare nel calcio moderno. Il mercato…”
  7. Milan-Genoa 1-1: Leao salva i rossoneri, Stanciu spreca un rigore
  8. Udinese, Zaniolo brilla ma c’è un ginocchio da valutare

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria