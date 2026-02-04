Napoli, senti Lang: “Non ho avuto feeling con Conte, inoltre…”

NAPOLI LANG CONTE – In occasione di una intervista rilasciata a ESPN, Noa Lang è tornato sul suo addio Napoli, avvenuto lo scorso mese. L’ala olandese è ora al Galatasaray.

Qui le sue dichiarazioni: “Il mio trasferimento al Galatasaray parla da sé, credo. Come posso dirlo in modo normale? Non ho avuto feeling con l’allenatore, lasciamo perdere. So che in Olanda spesso pensate che sia colpa mia, ma un giorno si saprà tutto. Per ora ho molto rispetto per il club con cui sono sotto contratto. Ho un buon rapporto con quasi tutti nel club. Questo comportamento politico non mi si addice“.

NAPOLI LANG CONTE – Prosegue: “Il Galatasaray? Onestamente, ci è voluto un po’. Il club parla da solo. Ma non sono uno che vuole andarsene dopo soli sei mesi. Al Napoli nove persone su dieci non volevano che me ne andassi. Ero ben inserito nel gruppo, mi allenavo bene ogni giorno e quando riuscivo a giocare la gente parlava male di me. Ma io non ero affatto d’accordo“.

Poi: “Per quanto riguarda lo stile di gioco, me la cavavo bene. Almeno credo. Bisogna essere trattati in modo equo e io non penso accadesse affatto. Inizialmente volevo

combattere, pensavo di restare. Ma in estate ci sono i Mondiali. Quindi questa decisione è stata presa principalmente per questo“.

