Napoli, senti Lang: “Non ho avuto feeling con Conte, inoltre…”
NAPOLI LANG CONTE – In occasione di una intervista rilasciata a ESPN, Noa Lang è tornato sul suo addio Napoli, avvenuto lo scorso mese. L’ala olandese è ora al Galatasaray.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Qui le sue dichiarazioni: “Il mio trasferimento al Galatasaray parla da sé, credo. Come posso dirlo in modo normale? Non ho avuto feeling con l’allenatore, lasciamo perdere. So che in Olanda spesso pensate che sia colpa mia, ma un giorno si saprà tutto. Per ora ho molto rispetto per il club con cui sono sotto contratto. Ho un buon rapporto con quasi tutti nel club. Questo comportamento politico non mi si addice“.
NAPOLI LANG CONTE – Prosegue: “Il Galatasaray? Onestamente, ci è voluto un po’. Il club parla da solo. Ma non sono uno che vuole andarsene dopo soli sei mesi. Al Napoli nove persone su dieci non volevano che me ne andassi. Ero ben inserito nel gruppo, mi allenavo bene ogni giorno e quando riuscivo a giocare la gente parlava male di me. Ma io non ero affatto d’accordo“.
Poi: “Per quanto riguarda lo stile di gioco, me la cavavo bene. Almeno credo. Bisogna essere trattati in modo equo e io non penso accadesse affatto. Inizialmente volevo
combattere, pensavo di restare. Ma in estate ci sono i Mondiali. Quindi questa decisione è stata presa principalmente per questo“.
leggi anche:
- Wesley incanta a Roma: City, Newcastle e Tottenham osservano
- Roma-Sassuolo, Gasperini: “Proprietà qui presente un gran segnale ma non parliamo di mercato, sapete tutto. Questa estate…”
- Brescianini dall’Atalanta alla Fiorentina è ufficiale: “Vanoli carico, non vedo l’ora di mettermi in gioco”
- Bove riparte dall’Inghilterra: firma vicina col Watford
- Nottingham Forest su Taremi: l’ex Inter tra le opzioni per l’attacco
- Como, Fàbregas: “Bologna? Grande test; mi piace la squadra e Italiano, da analizzare nel calcio moderno. Il mercato…”
- Milan-Genoa 1-1: Leao salva i rossoneri, Stanciu spreca un rigore
- Udinese, Zaniolo brilla ma c’è un ginocchio da valutare