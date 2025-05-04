Napoli segue El Khannouss, ma lui preferisce restare in Premier
Il Napoli monitora El Khannouss per rafforzare il centrocampo
Il Napoli sta valutando l’opportunità di inserire Bilal El Khannouss nella propria rosa per la prossima stagione. Il talentuoso centrocampista marocchino, classe 2004, è uno dei profili più osservati sul mercato internazionale. Con la retrocessione del Leicester City dalla Premier League, il club inglese si è detto disponibile ad avviare trattative per una cifra compresa tra i 40 e i 45 milioni di euro. L’investimento richiesto è considerevole, ma il giocatore è ritenuto da molti osservatori un elemento in grado di garantire qualità e visione di gioco nel medio-lungo termine.
Concorrenza europea per il talento marocchino
Oltre al Napoli, anche altri club europei sono sulle tracce di El Khannouss. In particolare, il RB Leipzig, in Bundesliga, e le italiane Lazio e Atalanta hanno manifestato interesse per il calciatore. Tuttavia, la concorrenza potrebbe complicare i piani del club partenopeo, specialmente considerando le preferenze personali del giocatore. Nonostante l’apprezzamento per i club che lo corteggiano, El Khannouss avrebbe manifestato l’intenzione di proseguire la propria carriera in Inghilterra, ritenendo la Premier League il contesto ideale per la sua crescita.
Premier League come priorità per il giocatore
Il desiderio di El Khannouss di rimanere nel campionato inglese rappresenta un elemento chiave nelle valutazioni delle società interessate. Questo fattore potrebbe avvantaggiare i club britannici nella corsa al suo cartellino. Tuttavia, non è escluso che una proposta convincente da parte di una squadra italiana possa far cambiare idea al giovane centrocampista, soprattutto se accompagnata da un progetto tecnico solido e ambizioso.
