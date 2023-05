Napoli, se Spalletti dovesse andare via i possibili sostituti sono due…

Napoli, se Spalletti dovesse andare via – Il futuro di Luciano Spalletti, tecnico neo campione d’Italia con il “suo” Napoli, si deciderà nelle prossime settimane, ovvero quando avverrà il tanto atteso meeting con Aurelio De Laurentiis. Tra le parti non è una questione di soldi, anche se il tecnico di Certaldo andrà a percepire di più rispetto agli attuali 2.7 milioni a stagione; ciò che l’ex allenatore di Inter e Roma chiede alla dirigenza partenopea è di restare competitivi in Italia ed alzare gradualmente l’asticella.

Napoli, se Spalletti dovesse andare via – Prerogativa assoluta per restare alla guida del club azzurro è mantenere tutti, o quasi, gli artefici del tricolore anche se questo punto sarà difficilmente attuabile. Spalletti, dunque, è intenzionato a restare in Campania ma, nel caso in cui le parti non dovessero raggiungere il tanto atteso accordo, De Laurentiis non vuole farsi cogliere impreparato ed avrebbe già iniziato a ragionare su due possibili sostituti. Secondo quanto raccolto da “Il Mattino“, infatti, al numero uno azzurro piacerebbero moltissimo Alessio Dionisi, giovane tecnico del Sassuolo e Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina.

