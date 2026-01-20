Napoli, sblocco mercato in arrivo: Marcos Leonardo nome caldo

La sessione di calciomercato del Napoli è in attesa della svolta decisiva. Il club azzurro, costretto a operare a saldo zero, deve finalizzare alcune cessioni per poter investire in nuovi rinforzi. Le prossime ore potrebbero essere determinanti per sbloccare una situazione in stallo.

Le uscite: accordi in vista per Lucca e Lang

Le trattative più avanzate riguardano Lorenzo Lucca e Noa Lang, i due attaccanti arrivati la scorsa estate ma mai pienamente integrati nei piani del tecnico Antonio Conte. Per Lucca, il Napoli ha trovato un accordo di massima con il Nottingham Forest per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Pisa, tuttavia, continua a insistere per un ritorno del giocatore in Toscana, lasciando la decisione finale al calciatore. Contemporaneamente, Lang è sempre più vicino a un trasferimento in prestito al Galatasaray.

Il mercato in entrata: i nomi per l’attacco

Una volta ufficializzate le partenze, il direttore sportivo Giovanni Manna potrà dedicarsi agli acquisti. La priorità è un nuovo attaccante. I nomi più caldi restano quelli di Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe e Raheem Sterling, esterno del Chelsea. Resiste anche l’interesse per Marcos Leonardo dell’Al-Hilal, un’operazione che il Napoli valuterebbe anche senza uno scambio tecnico che coinvolga Lucca. Per il club, l’obiettivo è chiaro: non indebolire la squadra, ma rinforzarla in vista della seconda parte di stagione.