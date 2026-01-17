Napoli-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sfida chiave al Maradona

Il sabato della 21ª giornata di Serie A prosegue con Napoli-Sassuolo, match che mette in palio punti pesanti per obiettivi diversi ma ugualmente rilevanti. Al Maradona, Antonio Conte cerca continuità dopo segnali incoraggianti, mentre Fabio Grosso punta a dare solidità a un Sassuolo chiamato a reagire.

Le scelte di Conte

In casa Napoli si rivede David Neres, rientrato dopo i problemi alla caviglia accusati contro la Lazio. L’esterno brasiliano è convocabile ma dovrebbe partire dalla panchina. Nel tridente offensivo spazio a Matteo Politano e Eljif Elmas ai lati di Rasmus Hojlund. A centrocampo conferme per Stanislav Lobotka e Scott McTominay, con Leonardo Spinazzola pronto al rilancio sulla corsia mancina. In difesa, davanti a Vanja Milinkovic-Savic, coppia centrale formata da Sam Beukema e Juan Jesus, con Giovanni Di Lorenzo a completare il reparto.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Le idee di Grosso

Nel Sassuolo assenza pesante per Candè, fermato da un problema al ginocchio. A sinistra agirà Josh Doig, con Boris Muric tra i pali. In mezzo al campo Nemanja Matic detta i tempi, affiancato da Luca Lipani e Manu Koné, non al meglio ma favorito su Aster Vranckx. Davanti tridente con Armand Laurienté e Benedict Fadera a supporto di Andrea Pinamonti.

Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté.

Dove vederla in tv

Napoli-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con calcio d’inizio alle ore 18. Diretta disponibile tramite app su smart tv, Sky Q e canale DAZN su Sky.