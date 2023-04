NAPOLI RRAHMANI RINNOVO – Approdato in Campania ad agosto 2020 dopo il suo primo anno in Italia al Verona e dopo una prima stagione di alti e bassi, Amir Rrahmani è diventato sempre più un leader del Napoli.

E infatti ora il difensore kosovaro, dopo l’incontro nelle scorse ore tra il suo agente e la dirigenza partenopea, sarebbe pronto a firmare il rinnovo del contratto.

NAPOLI RRAHMANI RINNOVO

NAPOLI RRAHMANI RINNOVO – Scrive così Sky Sport: “E’ dunque tutto pronto per il rinnovo fino al 30 giugno 2027 di Amir Rrahmani, il cui contratto avrà anche un’opzione di rinnovo automatico anche per la stagione 2027/28. Quindi l’accordo può essere virtualmente valido per cinque anni. La firma sul nuovo contratto del difensore kosovaro è prevista al rientro del presidente del Napoli De Laurentiis“.

