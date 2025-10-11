Napoli, Rrahmani rinnova fino al 2028: accordo con opzione

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Ottobre 2025 · Aggiornato il 11 Ottobre 2025

Rrahmani, accordo vicino col Napoli

RRAHMANI RINNOVO NAPOLI – Il Napoli è pronto ad annunciare il rinnovo di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro prolungherà il contratto fino al 2028, con un’opzione per un’ulteriore stagione. Una mossa che conferma la centralità del giocatore nel progetto azzurro e la fiducia che la società ripone nella sua leadership difensiva.

Un ingaggio da leader

RRAHMANI RINNOVO NAPOLI – Secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo prevede un ingaggio da 4,1 milioni di euro netti a stagione, cifra che colloca Rrahmani tra i calciatori più pagati della rosa. Una scelta chiara del direttore sportivo Manna, che ha deciso di muoversi con largo anticipo per blindare uno dei pilastri della squadra guidata da Antonio Conte.

Volontà di restare a lungo

La trattativa non ha vissuto momenti di tensione. Da tempo Rrahmani aveva espresso il desiderio di rimanere in azzurro, con l’obiettivo di chiudere la sua esperienza italiana proprio al Napoli. L’agente del difensore è atteso nei prossimi giorni per definire gli ultimi dettagli burocratici, prima della firma ufficiale.

Con questo rinnovo, il club campione d’Italia si assicura stabilità e continuità in un reparto difensivo che rappresenta una base solida per affrontare le sfide future, tra Serie A e competizioni europee. L’annuncio ufficiale è atteso a breve e sancirà la prosecuzione del matrimonio tra Rrahmani e il Napoli.

