Napoli, Rrahmani rinnova fino al 2028: accordo con opzione
Rrahmani, accordo vicino col Napoli
RRAHMANI RINNOVO NAPOLI – Il Napoli è pronto ad annunciare il rinnovo di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro prolungherà il contratto fino al 2028, con un’opzione per un’ulteriore stagione. Una mossa che conferma la centralità del giocatore nel progetto azzurro e la fiducia che la società ripone nella sua leadership difensiva.
Un ingaggio da leader
RRAHMANI RINNOVO NAPOLI – Secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo prevede un ingaggio da 4,1 milioni di euro netti a stagione, cifra che colloca Rrahmani tra i calciatori più pagati della rosa. Una scelta chiara del direttore sportivo Manna, che ha deciso di muoversi con largo anticipo per blindare uno dei pilastri della squadra guidata da Antonio Conte.
Volontà di restare a lungo
La trattativa non ha vissuto momenti di tensione. Da tempo Rrahmani aveva espresso il desiderio di rimanere in azzurro, con l’obiettivo di chiudere la sua esperienza italiana proprio al Napoli. L’agente del difensore è atteso nei prossimi giorni per definire gli ultimi dettagli burocratici, prima della firma ufficiale.
Con questo rinnovo, il club campione d’Italia si assicura stabilità e continuità in un reparto difensivo che rappresenta una base solida per affrontare le sfide future, tra Serie A e competizioni europee. L’annuncio ufficiale è atteso a breve e sancirà la prosecuzione del matrimonio tra Rrahmani e il Napoli.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo