Napoli-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv

Le scelte di Conte

Il big match della 25ª giornata di Serie A chiude la domenica: al Maradona va in scena Napoli-Roma, sfida che pesa nella corsa europea.

Nel Napoli out McTominay, uscito acciaccato a Genova per un fastidio muscolare. Antonio Conte valuta l’arretramento di Elmas in mediana, liberando spazio in avanti per Giovane. Squalificato Juan Jesus, occasione per Beukema da braccetto. In porta dovrebbe esserci Meret, favorito su Milinkovic-Savic. Buone notizie sulle corsie: Politano è recuperato e pronto a presidiare la fascia destra.

Scelte che raccontano un Napoli intenzionato a mantenere equilibrio senza rinunciare alla qualità negli ultimi metri.

Le mosse di Gasperini e la diretta tv

In casa Roma, Gian Piero Gasperini deve gestire l’emergenza. Dybala è out, alle prese con un’infiammazione al ginocchio. In avanti pronti Soulè (ancora in dubbio), Pellegrini e Malen a supporto della manovra offensiva. Assente Konè, in mediana è ballottaggio tra Pisilli ed El Aynaoui. In difesa, con Hermoso non al meglio, spazio a Ghilardi nel terzetto. Tra i pali confermato Svilar.

Napoli-Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile tramite app su smart tv e su Sky Q, oltre al canale DAZN attivabile su Sky. Calcio d’inizio alle 20.45.