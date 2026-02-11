 Salta al contenuto
Napoli-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Cristiano Abbruzzese
1 min
Antonio Conte

Sfida Champions al Maradona

Domenica 15 febbraio alle 20.45 lo stadio Diego Armando Maradona ospita uno dei big match della venticinquesima giornata di Serie A: Napoli contro Roma. Una gara che pesa nella corsa alla Champions League. I giallorossi di Gian Piero Gasperini arrivano alla sfida dopo la risposta convincente contro il Cagliari, successiva al passo falso di Udine. Dall’altra parte, il Napoli di Antonio Conte vuole reagire all’eliminazione in Coppa Italia contro il Como.

Serie A Napoli Roma, le probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.
Allenatore: Antonio Conte.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.
Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Modulo speculare e duello tattico intrigante: organizzazione e intensità contro qualità negli ultimi trenta metri.

Dove vederla in tv e streaming

La partita tra Napoli e Roma sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Calcio d’inizio fissato alle 20.45. Una sfida che può indirizzare la stagione di entrambe, tra ambizioni europee e voglia di rilancio immediato.

