Napoli-Roma, le formazioni ufficiali del big match

Le scelte di Conte

Alle 20.45 il Maradona accende i riflettori su Napoli-Roma, snodo cruciale della 25ª giornata di Serie A, dopo Inter-Juventus. I campioni d’Italia in carica cercano una reazione immediata dopo l’eliminazione in Coppa Italia ai rigori contro il Como. Vincere significherebbe riportarsi a una sola lunghezza dal Milan di Allegri, oggi secondo a quota 53.

Antonio Conte conferma il 3-4-2-1 e sorprende tra i pali: c’è Milinkovic-Savic. In difesa spazio a Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Sulle corsie agiranno Gutierrez e Spinazzola, con Elmas e Lobotka in mezzo. Alle spalle di Hojlund si muoveranno Politano e Vergara.

Una formazione che punta su equilibrio e intensità, con l’obiettivo di ritrovare brillantezza e continuità.

La risposta di Gasperini

La Roma arriva a Fuorigrotta con un obiettivo chiaro: approfittare della caduta della Juventus a San Siro e prendersi il quarto posto in solitaria. Gian Piero Gasperini sceglie anche lui il 3-4-2-1.

Davanti a Svilar, linea a tre con Mancini, Ndicka e Ghilardi. Esterni Celik e Wesley, in mediana Cristante e Pisilli. Sulla trequarti Pellegrini e Zaragoza a sostegno di Malen.

È una sfida che vale più dei tre punti. Per il Napoli significa restare agganciato alle prime. Per la Roma può essere il sorpasso decisivo nella corsa alla Champions League. Il campo, come sempre, darà il verdetto.