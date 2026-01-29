Napoli-Roma, duello su Sulemana: l’Atalanta fissa il prezzo

È partita la corsa per Kamaldeen Sulemana. L’esterno offensivo ghanese dell’Atalanta, in cerca di maggiore spazio dopo un semestre di panchina, è diventato l’oggetto del desiderio di due grandi del calcio italiano: Napoli e Roma. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, a detenere il vantaggio nelle trattative sarebbero al momento i partenopei.

Il club bergamasco, con il presidente Antonio Percassi, ha messo il giocatore sul mercato ed è pronto a valutare offerte concrete. Tuttavia, le condizioni poste ai due pretendenti differiscono. Per la Roma, la Dea chiederebbe la formula dell’obbligo di riscatto. Per il Napoli, invece, la trattativa potrebbe progredire sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 23 e i 24 milioni di euro.

Il profilo dell’esterno ghanese e la strategia delle squadre

Kamaldeen Sulemana, classe 2002, è un’ala di grande velocità e dribbling, capace di giocare su entrambe le fasce. Dopo essere arrivato in estate dallo Stade Rennais, ha trovato poco spazio sotto la guida di Raffaele Palladino, soprattutto dopo il ritorno in forma di Ademola Lookman.

Il suo profilo risponde a esigenze specifiche di entrambi i club. Il Napoli di Giovanni Manna cerca un esterno di qualità per il modulo di Antonio Conte, mentre la Roma di Gian Piero Gasperini vorrebbe arricchire il reparto offensivo dopo l’addio di Leon Bailey. Le prossime ore saranno decisive per capire quale delle due società riuscirà a portare a casa il colpo.

Il Napoli lavora in parallelo su un’altra pista

Il club azzurro, tuttavia, non punta tutto su un solo nome. Consapevole della competizione con la Roma, la dirigenza continua a monitorare con attenzione anche Alisson Santos, l’esterno brasiliano dello Sporting Lisbona. Una mossa dettata dalla prudenza, per non rischiare di rimanere a mani vuote nel finale di mercato.

La partita per Sulemana è dunque aperta. La volontà dell’Atalanta di cedere, l’interesse del giocatore e la determinazione di Napoli e Roma stanno creando uno dei duelli di mercato più interessanti di questa sessione di gennaio.