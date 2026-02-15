 Salta al contenuto
Napoli-Roma 2-2: Alisson Santos salva Conte

Cristiano Abbruzzese
2 min
Alisson Santos Napoli

Malen illude la Roma

Spettacolo e tensione al Maradona, dove Napoli e Roma chiudono sul 2-2 una sfida vibrante della 25ª giornata di Serie A. Un punto che muove la classifica di entrambe, ma lascia sensazioni diverse.

Parte forte la squadra di Gian Piero Gasperini: al 7’ N’Dicka innesca l’azione che porta al vantaggio di Malen, freddo nel superare Milinkovic-Savic dopo l’assist di Zaragoza. Il Napoli accusa il colpo, prova a reagire con Lobotka, ma è ancora Malen a sfiorare il raddoppio.

Nel momento di maggiore difficoltà, emerge Spinazzola: al 40’ si inventa il pari con una conclusione deviata da Pisilli che beffa Svilar.

Alisson Santos, prima gioia italiana

Nella ripresa i ritmi calano, ma l’intensità resta alta. Dopo un miracolo di Svilar su Spinazzola, la Roma torna avanti: Wesley conquista un rigore, trasformato con freddezza da Malen per la doppietta personale.

Il Napoli però non si arrende. Antonio Conte chiede coraggio e lo trova in Alisson Santos. Il brasiliano prima impegna Svilar, poi all’82’ riceve al limite da Giovane e lascia partire un destro potente che vale il 2-2, il suo primo gol in Serie A.

Nel finale Gutierrez sfiora la rimonta, ma Svilar salva tutto. Pari giusto per quanto visto: la Roma spreca l’occasione per appaiare gli azzurri in classifica, il Napoli dimostra carattere. E il nome nuovo, oggi, è Alisson Santos.

