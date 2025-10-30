Napoli, rinnovo vicino per Anguissa: pronto un contratto fino al 2028
Napoli, priorità al rinnovo di Zambo Anguissa
Il Napoli ha deciso di blindare André-Frank Zambo Anguissa, diventato ormai una colonna del centrocampo azzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe intensificato i contatti per il prolungamento del contratto del camerunense, in scadenza nel giugno 2027.
L’obiettivo è chiaro: evitare qualsiasi rischio di mercato e riconoscere al giocatore un ruolo centrale nel progetto tecnico di Antonio Conte, che considera Anguissa un punto fermo della mediana partenopea.
Dettagli del nuovo contratto: aumento e opzione fino al 2029
Come riporta Tuttomercatoweb, il nuovo accordo dovrebbe estendere il legame fino al 2028, con un’opzione automatica per un’ulteriore stagione. L’ingaggio salirà a 3,5 milioni di euro netti all’anno, cifra che riflette il valore e l’impatto del centrocampista nella struttura tattica del club.
Anguissa, pilastro del Napoli campione
Arrivato nel 2021 dal Fulham, Anguissa si è imposto per forza fisica, equilibrio e leadership. Ha contribuito in modo decisivo alla conquista degli Scudetti 2023 e 2025 e continua a essere uno dei riferimenti più affidabili in Serie A.
Il rinnovo imminente rappresenta una mossa strategica: il Napoli punta a consolidare la propria ossatura in vista del calciomercato 2026, blindando i suoi uomini chiave.
