Napoli, rinnovo Kvaratskhelia: ultimatum agli agenti del fantasista
NAPOLI RINNOVO KVARATSKHELIA ULTIMATUM – Prosegue in fase avanzata la trattativa tra la dirigenza del Napoli e gli agenti di Kvicha Kavaratskhelia per il rinnovo del contratto del fantasista georgiano, accordo che attualmente scadrà nel 2026.
Una importante indiscrezione la fornisce l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe dato una sorta di ultimatum all’entourage del calciatore entro cui concludere definitivamente l’intesa. La deadline sarebbe la fine di questo mese.
NAPOLI RINNOVO KVARATSKHELIA ULTIMATUM – I partenopei vorrebbero aumentare fino a 6 milioni l’ingaggio annuo di Kvara. Quanto alla durata, il nuovo contratto potrebbe durare fino al 2028. L’ostacolo principale potrebbe essere l’inserimento di una clausola rescissoria, che nel caso sarebbe superiore agli 80 milioni di euro. Saranno quindi settimane decisive.
