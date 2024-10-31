Napoli, rinnovo Kvara: ridotta la distanza sull’ingaggio. I dettagli

Raffaele Campo · Pubblicato il 31 Ottobre 2024

NAPOLI KVARA DISTANZA INGAGGIO – Ci sarebbero state importanti novità riguardo l’incontro di ieri tra la dirigenza del Napoli e Mamuka Jugeli in merito al possibile rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia.

A rivelarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui le parti si starebbero ora, passo dopo passo, avvicinando a trovare una intesa.

NAPOLI KVARA DISTANZA INGAGGIO – Così si legge nel quotidiano romano: “La grande novità di giornata è che la distanza tra le parti sull’ingaggio di base, giunto in questa stagione a 1,8 milioni di euro, s’è notevolmente ridotta: il Napoli offre 5 milioni più bonus, così da arrivare intorno ai 6 milioni (come Lukaku) e diventare il più prezioso della rosa, con progressivi aumenti a scalare negli anni fino a sfondare il tetto dei 7 milioni. È ancora netta, invece, la domanda sulla richiesta di uno scatto importante alla terza stagione: non un aumento a scalare ma un aumento consistente, tra gli 8 e i 9 milioni, d’emblée“.

