NAPOLI RINNOVO INSIGNE – Si fa sempre più in salita la strada per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, di Lorenzo Insigne con il Napoli.

Così scrive Salvatore Caiazza nel quotidiano “Il Roma“: “Si racconta che De Laurentiis vorrebbe proporgli un rinnovo a 3,5 milioni di euro a stagione per le prossime quattro. Praticamente Lorenzo dovrebbe ridursi lo stipendio di un milione mentre gli altri guadagneranno regolarmente“.

NAPOLI RINNOVO INSIGNE – Da questa situazione, apparirebbe sempre più possibile l’addio del numero 24, che quest’anno ha disputato la sua migliore stagione in carriera. Diversi sono i club europei che apprezzano le sue qualità.

Insigne è tornato al Napoli nell’estate 2012, dopo le ottime esperienze a Foggia e a Pescara, entrambe sotto la guida di Zdenek Zeman. Sia in Puglia che in Abruzzo il giocatore era cresciuto e maturato molto.

