Napoli, rinnovo in vista per McTominay: contratto fino al 2030

30 Ottobre 2025

Il Napoli vuole blindare Scott McTominay

Il Napoli è pronto a muoversi con decisione per trattenere Scott McTominay, uno dei pilastri della squadra di Antonio Conte. Il club azzurro, consapevole del crescente interesse di diversi top club europei, punta a rinnovare il contratto del centrocampista scozzese fino al 2030, inserendo una clausola rescissoria importante per scoraggiare eventuali assalti.

Dati e rendimento del centrocampista scozzese

Arrivato nell’agosto 2024, McTominay si è subito imposto per equilibrio, fisicità e personalità. In questa stagione ha già collezionato otto presenze in Serie A, impreziosite da due gol e un assist, confermandosi una pedina essenziale nella mediana del Napoli. Con la Scozia, il 28enne vanta 65 presenze e 13 reti, numeri che certificano la sua crescita anche a livello internazionale.

I club interessati e la strategia del Napoli

Secondo indiscrezioni, Barcellona, Tottenham Hotspur e Newcastle United seguono con attenzione il giocatore, il cui valore di mercato si aggira sui 50 milioni di euro (fonte: Transfermarkt). Tuttavia, la volontà del club partenopeo è chiara: chiudere il rinnovo entro gennaio per evitare sirene di mercato.

Il Napoli, campione in carica della Serie A, considera McTominay una pedina chiave del progetto tecnico e un simbolo della nuova era targata Antonio Conte.

