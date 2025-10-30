 Salta al contenuto

Napoli, rinnovo in vista per McTominay: contratto fino al 2030

Cristiano Abbruzzese
Scott McTominay

Il Napoli vuole blindare Scott McTominay

Il Napoli è pronto a muoversi con decisione per trattenere Scott McTominay, uno dei pilastri della squadra di Antonio Conte. Il club azzurro, consapevole del crescente interesse di diversi top club europei, punta a rinnovare il contratto del centrocampista scozzese fino al 2030, inserendo una clausola rescissoria importante per scoraggiare eventuali assalti.

Dati e rendimento del centrocampista scozzese

Arrivato nell’agosto 2024, McTominay si è subito imposto per equilibrio, fisicità e personalità. In questa stagione ha già collezionato otto presenze in Serie A, impreziosite da due gol e un assist, confermandosi una pedina essenziale nella mediana del Napoli. Con la Scozia, il 28enne vanta 65 presenze e 13 reti, numeri che certificano la sua crescita anche a livello internazionale.

I club interessati e la strategia del Napoli

Secondo indiscrezioni, Barcellona, Tottenham Hotspur e Newcastle United seguono con attenzione il giocatore, il cui valore di mercato si aggira sui 50 milioni di euro (fonte: Transfermarkt). Tuttavia, la volontà del club partenopeo è chiara: chiudere il rinnovo entro gennaio per evitare sirene di mercato.

Il Napoli, campione in carica della Serie A, considera McTominay una pedina chiave del progetto tecnico e un simbolo della nuova era targata Antonio Conte.

LEGGI ANCHE:

  1. Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
  2. Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
  3. Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
  4. Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
  5. Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
  6. Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
  7. Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
  8. Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
  9. Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
  10. Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
  11. Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
  12. Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
  13. Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
  14. Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
  15. Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo

In tendenza

Notizie correlate