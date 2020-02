Napoli, problemi coi rinnovi di Milik e Zielinski: nodo clausola

NAPOLI RINNOVI MILIK ZIELINSKI – Nonostante la ritrovata serenità in casa Napoli, con le due belle e fondamentali vittorie contro Lazio e Juventus, ci sono ovviamente ancora molte cosa da sistemare. La rivoluzione totale avverrà a luglio anche se già a gennaio ne abbiamo avuto un assaggio grazie agli acquisti di Demme, Lobotka e Politano più Petagna e Rrahmani (che però arriveranno in estate).

Da qui a fine anno la società partenopea si concentrerà sui rinnovi dei contratti dei giocatori in scadenza. In particolare quelli di due giocatori: Piotr Zielinski e Arkadiusz Milik. Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2021 e il club da tempo sta provando ad approfondire il discorso legato al rinnovo.

NAPOLI RINNOVI MILIK ZIELINSKI – Ma, stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, si stanno riscontrando delle evidenti difficoltà che stanno portando per le lunghe le due trattative. Difficoltà che non riguardano l’ingaggio annuo. Su quello non ci sono problemi. Al centrocampista è stato offerto un contratto fino al 2024 con ingaggio a 2 milioni (a fronte degli 1,1 attuali), all’attaccante uno stipendio da 3 (a fronte dei 2,5 attuali).

Le due trattative si sono arenate dinanzi al nodo clausola. Come accade ormai spesso. Zielinski ha fatto sapere al Napoli di essere disposto a inserirla, ma al massimo di 50 milioni, mentre De Laurentiis vorrebbe inserirne una tra gli 80 e i 100 milioni. Stesso discorso anche per Milik: la chiede di massimo 50, il Napoli la vuole inserire da 100. Il braccio di ferro continua.