Napoli, rientro Anguissa fissato: c’è la data, resta l’incognita

Anguissa, un’assenza che pesa

In casa Napoli il caso Frank Anguissa resta uno dei temi più delicati della stagione. Il centrocampista camerunense è fermo dallo scorso ottobre per un problema al bicipite femorale, ma il percorso di recupero si è progressivamente complicato. Secondo quanto riportato da Il Mattino, a rallentare il rientro non sarebbe più solo l’infortunio muscolare, bensì un fastidio persistente alla schiena che ha acceso nuovi campanelli d’allarme nello staff medico di Castel Volturno.

Il sospetto e la linea della prudenza

Si parla, senza conferme ufficiali, di una possibile ernia. Uno scenario che spiega la cautela estrema adottata dal Napoli, deciso a evitare ricadute che potrebbero compromettere il finale di stagione. Il riposo resta la strada scelta, anche se è la più difficile da accettare per Antonio Conte, chiamato a gestire un centrocampo spesso in emergenza.

La data cerchiata in rosso

Una prospettiva, però, inizia a delinearsi. Il rientro di Anguissa dovrebbe avvenire il 22 febbraio, in occasione della sfida contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Una data indicativa, più che una certezza, perché la sensazione è che tutte le valutazioni verranno fatte giorno per giorno.

Conte attende il suo pilastro

Il recupero del camerunense sarebbe una notizia cruciale per il Napoli. Anguissa resta un perno per equilibrio, intensità e fisicità. Riaverlo al meglio, non solo in campo ma davvero guarito, è l’unica priorità. Anche a costo di aspettare ancora.