Mercato Napoli: Mateo retegui, centravanti del Genoa, sarebbe uno dei principali candidati alla sostituzione di Osimhen

Foto di Stefano D’Offizi

Tutto sul nove, subordinato alla scelta della nuova guida tecnica che dovrà rilanciare le ambizioni del Napoli dopo una stagione molto deludente e, soprattutto, alla cessione di Victor Osimhen, con il nigeriano sempre più vicino al Paris Saint Germain. Il casting per il nuovo centravanti chiamato a raccogliere la pesantissima eredità di un attaccante capace di trascinare un’intera città verso lo Scudetto, sta ufficialmente per cominciare. Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, tra i principali candidati, oltre i soliti noti Santiago Gimenez, Jonathan David, Joshua Zirkzee, ci sarebbe anche il profilo di Mateo Retegui, centravanti del Genoa e della Nazionale italiana. Lo stadio Maradona potrebbe rappresentare il futuro del numero 9 azzurro, ma anche un recente passato da ricordare: all’esordio con la Nazionale italiana, guidata da Mancini, Retegui ha realizzato una rete all’Inghilterra. L’amore tra il venticinquenne attaccante e l’azzurro sarebbe nato proprio in quel frangente.

Napoli, Retegui iscritto al casting per il post Osimhen: la concorrenza…

Malgrado il periodo complicato trascorso dall’ariete del Grifone, che non trova la rete in campionato dallo scorso 24 febbraio, contro l’Udinese, il mercato estivo potrebbe riservare parecchie sorprese al classe 1999. Nella stagione in corso, la prima in Serie A, Retegui ha avuto modo di colpire diverse big del nostro campionato, tra le quali proprio il Napoli, la Lazio e la Roma, a inizio stagione. La concorrenza per il centravanti sarebbe parecchia, con i biancocelesti e la Juventus iscritte alla corsa ma, grazie ai proventi della cessione di Osimhen al Paris Saint Germain, il Napoli potrebbe disporre di un bottino per presentarsi al cospetto del Grifone e sbaragliare la concorrenza. La scelta del nove sulla roulette azzurra sarà decisiva per la redenzione dei partonopei nella stagione che verrà.