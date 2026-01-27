Napoli respinge l’offerta del Nottingham Forest per Mathias Olivera

Nottingham Forest su Olivera: offerta aumentata, ma Conte dice no

La campagna acquisti del Nottingham Forest in Italia potrebbe non essere conclusa dopo l’arrivo di Lorenzo Lucca. Il club inglese ha infatti rilanciato per il terzino sinistro del Napoli, Mathias Olivera, presentando un’offerta migliorata rispetto a quella iniziale di 15 milioni di euro. La nuova proposta, secondo fonti come AreaNapoli, si aggirerebbe intorno ai 18 milioni di euro, rimanendo comunque al di sotto della richiesta partenopea.

Il muro di Conte e la valutazione del Napoli

Nonostante l’interesse concreto del giocatore per un trasferimento che gli garantirebbe più minutaggio, l’operazione ha trovato un ostacolo insormontabile nella volontà dell’allenatore Antonio Conte. Il tecnico salentino considera Olivera un elemento tatticamente prezioso per la sua capacità di coprire sia il ruolo di terzino che quello di centrale sinistro in una difesa a tre, e ne ha bloccato la cessione. Il Napoli, dal canto suo, valuta il difensore uruguaiano non meno di 23 milioni di euro, una cifra ben superiore all’ultima offerta inglese.

Il piano B: Niccolò Fortini della Fiorentina

Se le trattative dovessero riaprirsi in extremis, la dirigenza azzurra, guidata da Giovanni Manna, avrebbe già individuato un possibile sostituto. Il profilo scelto è quello del giovane Niccolò Fortini, terzino della Fiorentina classe 2006, per il quale il Napoli sarebbe pronto a investire circa 8 milioni di euro. Per ora, però, la parola di Conte sembra essere definitiva: Olivera rimane un calciatore del Napoli.