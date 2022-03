Napoli, rebus portieri – La prossima Estate sarà una stagione di grandi cambiamenti in casa Napoli e uno di questi cambiamenti potrebbe, inevitabilmente, riguardare i portieri azzurri. Stando a quanto riportato da “Calciomercato.com“, infatti, sia Meret che Ospina hanno situazioni molto complesse da risolvere e nessuno dei due è sicuro di restare in Campania anche il prossimo anno. La priorità, tra i due, ce l’ha il sudamericano , il cui contratto, però, è in scadenza e ancora non sarebbe giunta alcuna offerta per il rinnovo. Più il tempo passa più la distanza tra le parti aumenta, con la Lazio alla finestra pronta ad accoglierlo.

Napoli, rebus portieri – Per quanto riguarda Meret, invece, non sarebbe pronto ad andarsene (anche perchè è legato al Napoli sino al 2023) ma su di lui è forte l’interesse del Torino. Per ora l’ex Udinese ha dato la precedenza ai partenopei anche se, per restare, vuole garanzie e soprattutto una maglia da titolare. A 25 anni vuole sentirsi centrale nel progetto di Luciano Spalletti e se questa richiesta non dovesse essere accolta, allora chiederà la cessione al club azzurro.

LEGGI ANCHE.